Roma, bar chiuso per 10 giorni a Monteverde dopo una serie di episodi di violenza

ROMA (ITALPRESS) – Resterà chiuso per dieci giorni un bar del quartiere Monteverde, destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza adottato dal Questore di Roma ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Il decreto, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, segue una serie di episodi di violenza verificatisi nei mesi estivi all’interno e nelle immediate vicinanze del locale.

Tra agosto e settembre sono state raccolte diverse segnalazioni: in particolare, ad agosto due giovani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di avventori, mentre in una successiva rissa è stato necessario l’intervento delle pattuglie, che hanno identificato tre persone con precedenti di polizia. Ai primi di settembre si sarebbe verificata un’altra aggressione all’interno del bar: anche in questo caso gli agenti intervenuti dopo una segnalazione al 112 hanno identificato persone già note alle Forze dell’ordine.

La procedura è stata avviata dal XII Distretto Monteverde e, durante l’istruttoria della Divisione Amministrativa della Questura, è emerso che il locale era già stato destinatario di analoghi provvedimenti nel 2021 e nel 2022, rispettivamente per cinque e dieci giorni. Ha inciso sulla decisione anche un controllo della Polizia Locale effettuato a metà settembre, durante il quale sarebbero state contestate al titolare diverse violazioni amministrative in materia edilizia. Gli agenti hanno quindi apposto i sigilli: l’attività resterà chiusa per dieci giorni.

– Foto Polizia di Stato –

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