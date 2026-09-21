Maxi operazione antidroga al Quarticciolo a Roma, 24 arresti e mille dosi sequestrate

ROMA (ITALPRESS) – Ventiquattro persone arrestate e 1.000 dosi di droga sequestrate: è il bilancio dell’operazione dei carabinieri della Compagnia di Roma-Casilina nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di arrestare complessivamente 24 persone di varie nazionalità e di sequestrare circa 1.000 dosi di droga – tra crack, cocaina e hashish – e denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite. Tra le sostanze sequestrate, i militari hanno accertato anche la presenza di “dosi finte”, composte semplicemente da sassolini avvolti nel cellophane termosaldato e pronte per essere cedute agli acquirenti. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza 18 persone per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra i diversi episodi riscontrati spicca l’arresto di una coppia – un 40enne italiano pregiudicato e una 18enne italiana incensurata – sorpresi a spacciare mentre si scambiavano effusioni amorose e si baciavano per tentare di mimetizzarsi. Le dosi e il denaro contante sono stati rinvenuti a seguito di perquisizioni personali e di un’accurata ispezione dei luoghi utilizzati come nascondigli temporanei, tra cui vani contatori, buche ricavate nel terreno, tombini dell’illuminazione pubblica e aree verdi del quartiere. Nello specifico, un uomo è stato arrestato per evasione, fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale dopo non essersi fermato all’alt a bordo di un’autovettura mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, venendo bloccato in sicurezza dai militari dopo un breve inseguimento; un 40enne italiano, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza per spaccio ed evasione: per l’uomo si tratta della terza evasione nel giro di una sola settimana dal domicilio coatto situato in zona Settecamini, per recarsi al Quarticciolo per acquistare droga; un altro soggetto è stato arrestato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e possesso di documenti d’identità falsi, poiché sorpreso alla guida di un veicolo con documenti contraffatti validi per l’espatrio.

Infine, sono stati rintracciati ed eseguiti 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal Tribunale di Roma nei confronti di altrettanti individui. Le ordinanze di aggravamento delle misure preesistenti sono scaturite dalle puntuali segnalazioni e richieste avanzate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte agli indagati. Tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare figura anche un 22enne tunisino, pregiudicato e senza fissa dimora. Al momento del controllo, i militari hanno rinvenuto all’interno della sua cavità orale – occultate tra le gengive e la guancia – due lamette avvolte in una bustina di plastica. Un comportamento ricorrente per il giovane, già riscontrato la settimana precedente quando aveva ingoiato una lametta per evitare le verifiche, finendo poi ricoverato in ospedale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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