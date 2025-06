Roma, un’auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti: l’intervento dei Vigili del Fuoco

ROMA (ITALPRESS) – Dalle ore 4:30 di questa mattina è in corso un intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma per un’autovettura finita sulla scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. In corso le delicate operazioni di recupero con l’autogru.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).