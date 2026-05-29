MONZA (ITALPRESS) – Il Monza torna in Serie A. Un solo anno nel campionato cadetto per i brianzoli che, dopo la retrocessione nel 2024/25, eliminano il Catanzaro nella finale playoff per l’ultimo slot disponibile per il salto di categoria. Dopo il 2-0 dell’andata al “Ceravolo”, gli uomini di Paolo Bianco perdono 2-0 all’U-Power Stadium ma festeggiano il ritorno in Serie A dopo 12 mesi in B in virtù della miglior classifica al termine della stagione regolare. Prestazione insufficiente dei brianzoli, messi in grande difficoltà da un Catanzaro spavaldo, che ai punti avrebbe meritato il 3-0, ma che paga a caro prezzo il blackout nell’ultimo quarto d’ora della finale d’andata. Non servono ai calabresi i gol di Felipe Jack (39′) e Frosinini (78′). Torna in Serie A il Monza, che completa con Venezia e Frosinone – promosse direttamente dopo il primo e il secondo posto in campionato – il terzetto di squadre che darà il cambio alle retrocesse Cremonese, Verona e Pisa. Niente da fare per il Catanzaro di Alberto Aquilani, quinto in regular season con 59 punti, che aveva eliminato prima l’Avellino e, poi, a sorpresa il Palermo di Filippo Inzaghi.

Avvio di match con il Catanzaro subito in controllo del gioco.Il copione dei primi venti minuti di gara è chiaro: ospiti in costante proiezione offensiva e Monza pronto a colpire di rimessa. In contropiede ci prova Cutrone, che 22′ scalda i guantoni di Pigliacelli con un debole destro dal limite. Poche occasioni da entrambe le parti, ma nel finale di frazione arriva il gol dei calabresi: al 40′ punizione dalla sinistra di Pontissimo e Felipe Jack inzucca per l’1-0 Catanzaro. Nella ripresa il Monza va in affanno e si schiaccia eccessivamente nella propria metà campo. Incontenibile Liberali: il 19enne scuola Milan prima serve in area Iemmello, che non batte Thiam da pochi passi calciando debolmente, e poi va vicino al raddoppio calciando a lato da distanza ravvicinata. Tanti errori tecnici in manovra dei brianzoli e grande condizione fisica dimostrata dal Catanzaro. Dopo una mezz’ora di assedio, Bianco cambia un difensore (Carboni) e un attaccante (Cutrone) mandando dentro Lucchesi e Caso, per una maggiore vivacità in contropiede.

La squadra di Aquilani non riesce a trovare il gol della speranza e il Monza, nonostante un secondo tempo insufficiente, blinda la promozione in Serie A. Continuano a faticare gli uomini di Bianco e arriva il 2-0 ospite al 78′, con Frosinini di testa batte Thiam per il gol della speranza. Nel finale assedio totale del Catanzaro, che non riesce nell’impresa rimonta in casa del Monza.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Birindelli 6, Delli Carri 5, Carboni 5 (25’st Lucchesi 5.5); Bakoune 6 (29’st Antov 5.5), Colombo 5.5, Pessina 6, Azzi 6; Hernani 6 (38’st Obiang sv), Mota 5.5 (1’st Petagna 6); Cutrone 5.5 (24’st Caso 6). In panchina: Pizzignacco, Brorsson, Ravanelli, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani. Allenatore: Bianco 5.5.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5 (33’st D’Alessandro sv), Antonini 6, Felipe Jack 6.5 (18’st Frosinini 6.5); Favasuli 6.5, Petriccione 6.5, Pontisso 6 (1’st Pompetti 6), Di Francesco 5.5 (10’st Alesi 6.5); Liberali 7 (33’st Koffi sv), Iemmello 5.5; Pittarello 6. In panchina: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Verrengia, Oudin, Rispoli. Allenatore: Aquilani 6.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 39’pt Felipe Jack; 33’st Frosinini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Frosinini, Birindelli, Koffi, Antov, Thiam. Pontisso. Angoli: 3-3. Recupero: 3′; 6′.

– Foto IPA Agency –

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