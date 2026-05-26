New York non si ferma più, domina Cleveland 4-0 e vola alle Finals Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce in gara-4 la serie senza storia delle Finals di Eastern Conference Nba. I New York Knicks battono per la quarta volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers per 130-93 e conquistano l’accesso all’atto finale per la prima volta dal 1999.

Una serata storica per i ragazzi di coach Mike Brown, che alla Rocket Arena ottengono l‘undicesima vittoria di fila, allungando una striscia sempre più sorprendente e diventando la quarta squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi nei playoff, i primi dal 2017, quando i Golden State Warriors arrivarono a 15 nell’anno in cui vinsero il titolo. Una gara-4 senza storia, dove Cleveland vede scappare via gli avversari nel punteggio fin dal primo quarto, che termina con New York avanti 38-26.

Da quel momento i Cavs, pur senza mollare del tutto, non riescono più a rientrare e anzi vedono crescere il passivo con il passare dei minuti, tanto che a poco meno di otto minuti dal termine i Knicks possono fare a meno dei titolari, forti di un vantaggio salito a 35 lunghezze.

Il miglior realizzatore di serata per New York è Karl-Anthony Towns, che chiude con 19 punti e 14 rimbalzi, mentre OG Anunoby mette a referto 17 punti, ma sono addirittura sei i giocatori ad andare in doppia cifra, tra i quali c’è un ottimo Landry Shamet con 16 punti dalla panchina. Jalen Brunson, Mvp di una serie senza storia, chiude il match con 15 punti, gli stessi totalizzati da Mikal Bridges.

A Cleveland non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell, mentre sono 12 quelli messi a segno da James Harden. “Stanno giocando un basket migliore, sono in grande forma e bisogna dargliene atto”, le parole di Kenny Atkinson, coach dei Cavaliers.

I Knicks ora aspettano alle Finals una tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, al momento sul 2-2 nella serie e attese a gara-5 stanotte (inizio ore 2.30 italiane).

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