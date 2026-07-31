Roghi nei pressi dell’area di Monte Ciocci a Roma, a lavoro i Vigili del Fuoco

ROMA (ITALPRESS) – Cinque squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio di sterpaglie e colture nei pressi di Monte Ciocci, in zona Valle Aurelia, a Roma. Il rogo è al momento sotto controllo, ma a causa del forte vento e della temperatura elevata, si sono resi necessari alcuni lanci d’acqua dall’elicottero della Protezione civile regionale.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).