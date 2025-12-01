Rodolfo Belcastro è il nuovo Vice President di Odysight.ai, Inc.

MILANO (ITALPRESS) – Rodolfo Belcastro assume dal 1 dicembre il ruolo di Vice President – Strategic Communications, Public Affairs & Business Development in Europe di Odysight.ai, Inc., società quotata al Nasdaq (ODYS) con sede nello Stato del Nevada (USA), con controllate in Israele e in Italia.

Odysight.ai è una delle realtà più innovative grazie a una piattaforma proprietaria che integra visual sensing ad alta definizione, analytics in tempo reale e modelli di intelligenza artificiale predittiva. Questa tecnologia consente di trasformare la gestione dei sistemi critici in settori ad alta complessità quali Aviation & Aerospace, Transportation, Energy e Industria 4.0, rendendoli più sicuri, efficienti e proattivi. La piattaforma è stata adottata con successo in programmi internazionali di grande rilievo: collaborazioni con la NASA, con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e con primari OEM aerospaziali hanno dimostrato la capacità della tecnologia visual-AI di migliorare l’affidabilità operativa e ridurre in modo significativo i costi di manutenzione.

Uno dei segnali più rilevanti per il mercato italiano annunciato lo scorso ottobre è il completamento del primo volo operativo europeo della tecnologia TruVision di Odysight.ai su un elicottero AW139 del gruppo Leonardo, in collaborazione con SIPAL e con il Reparto Sperimentale di Volo della Aeronautica Militare Italiana. Il test ha validato l’integrazione della tecnologia visual-AI su una piattaforma elicotteristica europea di riferimento, aprendo potenziali sviluppi verso applicazioni civili, governative e dual-use. Questa milestone rappresenta la prima applicazione operativa in Europa e conferma l’interesse del sistema aerospaziale italiano verso soluzioni predittive di nuova generazione. Parallelamente, la società ha annunciato il primo ordine commerciale europeo per 200 sistemi di monitoraggio predittivo industriale, da parte di un importante operatore del settore ascensoristico.

Si tratta di un passaggio strategico non solo per la crescita di Odysight.ai, ma anche per il mercato italiano, dove l’azienda ha scelto di investire con l’avvio di attività industriali e collaborazioni tecniche. Questo conferma come l’Italia stia diventando un hub di riferimento per la crescita di tecnologie avanzate, attirando capitali, competenze e sviluppo industriale da parte di player internazionali. Il 17 novembre scorso Odysight.ai ha annunciato la nomina di Eilam Sagi a Chief Business Officer (CBO), manager con trent’anni di esperienza nei settori infrastrutturale, energetico e aerospace. L’ingresso di Sagi segna un consolidamento della dimensione commerciale e operativa della società, aprendo una nuova fase di maturità industriale. L’annuncio è stato accolto positivamente dai mercati: il titolo ODYS ha registrato un incremento nelle contrattazioni after-hours, segnale della fiducia degli investitori nella nuova strategia di crescita.

In qualità di Vice President – Strategic Communications, Public Affairs & Business Development in Europe, Belcastro avrà la responsabilità di guidare il posizionamento strategico, il public affairs, lo sviluppo commerciale e le relazioni istituzionali della società nel continente europeo, con un focus prioritario sull’Italia. Curerà anche la definizione delle narrative corporate, la gestione della comunicazione strategica, la costruzione di partnership pubblico-private e il consolidamento del dialogo con istituzioni, regolatori, imprese industriali e stakeholder strategici in Italia ed in Europa. Una missione perfettamente allineata alla crescente domanda europea di tecnologie predittive, soluzioni dual-use e sistemi intelligenti per la gestione avanzata del rischio e degli asset critici. Belcastro porta oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione strategica, reputation management, public affairs e advocacy, maturata ai vertici di primarie realtà quotate industriali, infrastrutturali, finanziarie e a partecipazione pubblica in Italia e in Europa tra cui Cassa depositi e prestiti, il Gruppo CIR della famiglia De Benedetti, SACE, il fondo svizzero di impact investing Una Terra Venture Capital.

Ha gestito progetti di trasformazione industriale, processi decisionali complessi e strategie di posizionamento istituzionale in settori regolati e ad alta intensità tecnologica. Laureato in Filosofia ed in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo e con un Master in Giornalismo, è giornalista professionista da oltre 20 anni. Accanto all’attività professionale di manager ed executive advisor, svolge attività accademica e formativa come docente e speaker in business school, università e forum internazionali, trattando temi di public affairs, comunicazione strategica, reputation management. Nato a Palermo, cinquantenne, autore e commentatore per media italiani e internazionali, ha sviluppato un approccio che unisce visione strategica e capacità narrativa, ponendo reputation management, strategie di comunicazione, advocacy e public affairs come cardini sinergici della propria identità professionale. Il suo obiettivo è rafforzare l’identità globale dell’Italia e trasformare la comunicazione in uno strumento di fiducia, influenza e valore di lungo periodo.

Nel 2022 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente Sergio Mattarella e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Con questa nomina, Odysight.ai rafforza il proprio percorso di espansione in Europa, facendo della comunicazione strategica, del public affairs e dello sviluppo delle relazioni istituzionali tre leve centrali della nuova fase di crescita globale, in un anno segnato da progressi tecnologici, risultati operativi e un crescente interesse del mercato europeo per le soluzioni avanzate di AI predittiva.

