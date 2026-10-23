Rocket Lab, nuovo impianto per accelerare i test e oltre 100 lanci in portafoglio

LONG BEACH (CALIFORNIA) (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Il nuovo impianto Rocket Lab punta a ridurre da 2–3 giorni a meno di 24 ore i tempi dei test statici dei razzi Electron e HASTE, raddoppiando la capacità di collaudo per sostenere una maggiore frequenza dei lanci. L’infrastruttura è in costruzione presso il Propulsion Test Complex dell’azienda, che dichiara un portafoglio ordini superiore a 100 lanci. L’intervento è destinato a rafforzare le operazioni in vista del 2027.

L’annuncio, diffuso il 22 ottobre 2026 attraverso l’account ufficiale di Rocket Lab su X, collega direttamente il potenziamento delle infrastrutture di prova alla necessità di accelerare la preparazione dei vettori. «High cadence launch needs high cadence testing», ha sottolineato la società, evidenziando come una maggiore frequenza delle missioni richieda un corrispondente adeguamento delle attività di collaudo.

La nuova struttura sarà destinata alle prove di accensione statica (static fire testing) dei sistemi Electron e HASTE. Secondo quanto riportato nella comunicazione aziendale, l’obiettivo è ridurre la durata delle operazioni di collaudo da due o tre giorni a meno di un giorno, con un raddoppio previsto della capacità di test.

Il miglioramento annunciato riguarda una fase specifica della preparazione dei lanciatori, nella quale vengono verificati i sistemi propulsivi senza effettuare un volo. La riduzione dei tempi permetterebbe di accelerare il passaggio dei vettori attraverso le attività di prova, contribuendo a rendere più regolare la programmazione operativa.

L’infrastruttura introduce anche una modifica tecnica rispetto alla configurazione precedente. La nuova piattaforma utilizzerà una rampa in acciaio inossidabile raffreddata ad acqua, progettata per assorbire le elevate sollecitazioni termiche e meccaniche prodotte dai gas di scarico dei motori. La soluzione sostituirà la precedente rampa realizzata con materiali ceramici resistenti alle alte temperature.

L’impianto è inoltre progettato per consentire test in differenti condizioni meteorologiche, riducendo la dipendenza delle operazioni dalle condizioni ambientali. Si tratta di una caratteristica rilevante per la prevedibilità dei programmi di collaudo, anche se non elimina gli altri fattori che possono influenzare il calendario delle missioni.

La nuova capacità servirà due sistemi con applicazioni differenti. Electron è il lanciatore leggero utilizzato da Rocket Lab per il trasporto di satelliti in orbita, mentre HASTE, derivato da Electron, è destinato a missioni suborbitali di sperimentazione ipersonica. Il potenziamento delle infrastrutture di prova interessa quindi sia il mercato dei servizi di lancio orbitale sia quello dei test di tecnologie ipersoniche.

Il progetto si inserisce in un contesto di domanda crescente per i servizi offerti da Rocket Lab. La società dichiara un backlog superiore a 100 lanci, un volume che rende particolarmente importante il coordinamento tra produzione, verifiche tecniche e operazioni di missione.

Nell’industria dei lanciatori, la disponibilità dei vettori non è sufficiente a garantire un’elevata frequenza operativa. La capacità di eseguire collaudi in tempi prevedibili costituisce una componente della pianificazione industriale, soprattutto quando più missioni devono essere preparate in successione.

Il raddoppio della capacità di test annunciato da Rocket Lab assume quindi un significato che va oltre la singola infrastruttura. L’intervento mira ad aumentare la disponibilità delle risorse di collaudo e a ridurre i tempi necessari per completare una delle fasi della preparazione dei vettori.

La società collega il potenziamento all’obiettivo di sostenere una maggiore frequenza dei lanci nel 2027. Non è tuttavia possibile tradurre direttamente il raddoppio della capacità di collaudo in un analogo incremento delle missioni annuali, poiché la frequenza effettiva dipende anche dalla produzione dei razzi, dalla disponibilità delle infrastrutture di lancio e dalla programmazione dei clienti.

Il portafoglio superiore a 100 lanci rappresenta inoltre un indicatore della domanda dichiarata, ma non fornisce informazioni sufficienti per ricostruire il valore economico dei contratti o la loro distribuzione temporale.

Restano non comunicati il costo dell’investimento e la data prevista per l’entrata in servizio della nuova piattaforma.

L’iniziativa evidenzia comunque una componente centrale della crescita industriale nel settore spaziale: la necessità di adeguare le infrastrutture di prova al volume delle attività programmate. Per Rocket Lab, la riduzione dei tempi di collaudo rappresenta un intervento operativo misurabile negli obiettivi dichiarati, il cui contributo effettivo alla frequenza dei lanci potrà essere valutato dopo l’entrata in funzione dell’impianto.

– foto logo Rocket Lab –

(ITALPRESS).