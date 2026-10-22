Perego “Lo spazio sta assumendo un valore sempre più centrale per la difesa e la sicurezza nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo spazio sta assumendo un valore sempre più centrale per la difesa e la sicurezza nazionale. In uno scenario internazionale in cui domini e dimensioni sono sempre più interconnessi, dobbiamo rafforzare la capacità della Difesa di conoscere, presidiare e proteggere le proprie infrastrutture strategiche, consolidando al contempo il nostro ruolo nei settori a più alto valore tecnologico, come lo spazio”. Così il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, alla tavola rotonda degli stati generali della Space Economy.

“La sfida è trasformare l’innovazione in capacità concrete, continuando a investire nella ricerca, nelle competenze e nel rafforzamento della base industriale e tecnologica nazionale ma mantenendo centrale il giudizio e la decisionalità dell’uomo”, sottolinea Perego.

“In questo percorso, la collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un modello fondamentale per accelerare il trasferimento tecnologico e tradurre le conoscenze scientifiche in soluzioni operative in un contesto geopolitico sempre più complesso e competitivo”, conclude.

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