Roche e San Raffaele, analisi del sangue in farmacia con referti in tempo reale

MILANO (ITALPRESS) - Un’analisi effettuata in farmacia tramite un semplice prelievo capillare dal dito si conclude con un referto medico validato, firmato dal Laboratorio dell'Ospedale San Raffaele e restituito in tempo reale al cittadino in farmacia. Questa è la novità del progetto “Refertazione Analisi in Farmacia. Farmacia e Laboratorio ospedaliero - Insieme per un nuovo percorso integrato: Vicino. Veloce. Validato.", nato dalla partnership tra l’Ospedale San Raffaele e Roche Diagnostics e presentato nel corso di una conferenza stampa a Milano. Questo nuovo servizio di refertazione analisi, lanciato dopo una fase pilota tra Lombardia e Piemonte, sarà ora disponibile nelle farmacie che aderiranno al progetto su tutto il territorio nazionale, il cui elenco, costantemente aggiornato, sarà disponibile sul sito www.quipuoi.com. f12/fsc/gsl