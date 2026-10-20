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Tg Sport – 20/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Torino travolgente a Parma: 3-0 firmato Simeone e Adams - Il Monza travolge il Cagliari 4-0: show di Varela - Confronto alla Juve, Spalletti frena la crisi con un cambio modulo - Roma verso lo Slovan Bratislava, Gasperini frena su Dybala - Napoli, Allegri carica i suoi in vista del Bodo - Inter verso lo Shakhtar in Champions, Chivu sprona il gruppo - Como verso la sfida da sogno col Manchester United - Terremoto Sampdoria: esonerato Corradi, fumata nera per Giampaolo - Ningbo Open, esordio vincente per Paolini: Kalinina ko in due set - Uil, Ronzoni sui diritti nel mondo dello sport azn