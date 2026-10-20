Home Video News Cronaca Tg News – 20/10/2026
Tg News – 20/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Governo, stretta sulla sicurezza, domani Cgil in piazza - Scontri a Milano, 10 Daspo urbani dopo i primi controlli - Allarme fake news su stupri e università incendiate - Autotrasportatori, Salvini “Subito erogazione fondi stanziati” - Coprifuoco mirati in Francia dopo le violenze - Droni russi sui civili, 9 vittime in Ucraina - Google, guasti in rete a diversi servizi cloud in Europa - A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di "Ploom Flavour Garden" - Previsioni 3B Meteo per 21 Ottobre azn