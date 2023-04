PALERMO (ITALPRESS) – Approda a Bruxelles, al Parlamento europeo, lo spettacolo teatrale ideato e diretto da Ugo Bentivegna e scritto con Giuditta Perriera, “Rocco Chinnici – il coraggio e la passione di un padre magistrato”.

Lo spettacolo verrà messo in scena domani, in occasione del quarantennale dalla strage che falcidiò il giudice Rocco Chinnici, il 29 luglio 1983 a Palermo.

Sul palco, nella parte di Chinnici, ci sarà Roberto Burgio, mentre Silvia Siravo interpreterà Caterina, figlia del giudice.

“Rocco Chinnici – il coraggio e la passione di un padre magistrato” è un omaggio alla figura di un grande magistrato, uomo di coraggio e intuizioni, ma anche il ricordo di un padre attento e premuroso, che non ha mai smesso di amare e proteggere la sua famiglia. Attraverso gli occhi della figlia Caterina, magistrato a sua volta ed europarlamentare, lo spettacolo ripercorre i momenti più importanti della vita familiare e lavorativa di Rocco Chinnici, a cui si deve tra l’altro l’ideazione del pool antimafia.

Foto ufficio stampa spettacolo, da sinistra Roberto Burgio, Ugo Bentivegna e Silvia Siravo

