ROMA (ITALPRESS) – “Credo che abbiamo fatto per le donne in un anno e mezzo più di quello che è stato fatto altre volte in tanto più tempo. E’ soltanto un inizio. Il governo sicuramente ha il tema delle pari opportunità e della libertà delle donne come centrale. Le battaglie delle donne hanno cittadinanza piena della destra perchè sono battaglie di libertà. Tutte le statistiche ci dicono che le donne desiderano ancora due figli e non li fanno, quindi c’è un problema di mancanza di libertà nella realizzazione dei propri desideri. Così come sul piano lavorativo, sul piano della libertà di uscire per strada con sicurezza o della libertà di non essere all’interno dei rapporti familiari e affettivi prevaricate, picchiate e uccise. La destra ha più capacità di affrontare queste battaglie di libertà”. Così la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, in conferenza stampa.

Rispetto alla legge contro la violenza sulle donne, Roccella ha spiegato che “abbiamo agito non tanto sulla repressione. Alcuni elementi della legge sono repressivi ma in chiave preventiva. Vogliamo evitare che le situazioni di violenza si aggravino fino a diventare mortali. Abbiamo cercato di intervenire all’inizio per spezzare il circolo della violenza e lo abbiamo fatto dando tempi certi. Siamo intervenuti per cercare anche così di sensibilizzare, perchè fare una legge vuol dire anche creare un clima culturale, sollecitando una risposta da parte dell’opinione pubblica e di tutti quelli che operano nel settore. E’ una legge che penso e spero che possa salvare delle vite”, ha concluso.

(ITALPRESS).

