Rocca “Lazio prima regione per crescita imprenditoriale, segnale di fiducia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Lazio si conferma la prima regione italiana per crescita imprenditoriale. È un risultato che testimonia la forza e la vitalità del nostro tessuto produttivo, capace di creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico. I dati del report Movimprese rappresentano un segnale importante di fiducia nel futuro e dimostrano che il nostro territorio sa reagire con determinazione e spirito d’impresa anche in un contesto economico complesso. Roma, con il miglior saldo imprenditoriale e uno dei più alti tassi di crescita a livello nazionale, conferma il suo ruolo di traino per l’intera regione e per il Paese. Come Regione continueremo a sostenere concretamente le imprese, favorendo investimenti, innovazione, digitalizzazione e formazione. Il nostro obiettivo è costruire un’economia solida, sostenibile e inclusiva, capace di valorizzare il talento e le energie di tutti”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

