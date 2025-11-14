Rocca inaugura la Casa della Comunità “San Felice” a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato la Casa della Comunità “San Felice” di via degli Eucalipti 14, nel municipio V, che, grazie al finanziamento complessivo di oltre 1.727.300 euro, torna al servizio dei cittadini, totalmente rinnovata e riqualificata.

All’inaugurazione, si legge in una nota, hanno partecipato, oltre al presidente Rocca, anche il direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato, e la direttrice del distretto D5 della Asl Roma 2, Cristina Patrizi. La struttura, adesso, sottolinea la nota, è un nuovo presidio efficiente e moderno, essendo dotata di un centro prelievi, il servizio di vaccinazioni e ambulatori per visite specialistiche di broncopneumologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, geriatria, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia. I lavori hanno riguardato anche la realizzazione di una palestra per riabilitazione e un nuovo ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche e il collegamento tra i piani.

Quella di San Felice è la quarta Casa della Comunità inaugurata a Roma quest’anno dal presidente Rocca, dopo quelle di via Antistio n° 15 (VII Municipio), di San Nemesio (VIII Municipio), e di via delle Averle (VI Municipio), conclude la nota.

