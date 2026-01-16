Rocca “Facciamo sul serio sul nuovo Policlinico Umberto I”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul nuovo Policlinico Umberto I facciamo sul serio. Solo pochi giorni fa abbiamo presentato il progetto e oggi abbiamo riunito un tavolo di lavoro con Sapienza Università di Roma, Agenzia del Demanio, e i vertici dell’ospedale per procedere con la massima concretezza. Stiamo lavorando a una struttura più funzionale e sostenibile, capace di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini e di essere pienamente all’altezza della sua eccellenza, sia clinica che di ricerca”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

