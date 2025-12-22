Rocca “Dal governo un segnale forte e concreto verso il Lazio e i territori colpiti dal sisma del 2016”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Governo per l’attenzione concreta dimostrata verso il Lazio e verso i territori colpiti dal sisma del 2016. Le decisioni assunte in Cabina di Coordinamento rappresentano un passo importante e tangibile per la sicurezza, la qualità dei servizi e lo sviluppo delle nostre comunità. Le risorse approvate interessano l’intera provincia di Rieti e riguardano ambiti fondamentali come la sanità, le infrastrutture viarie e la messa in sicurezza delle opere pubbliche. È una risposta seria e strutturata, che dimostra la volontà dello Stato di accompagnare i territori del cratere lungo un percorso di ricostruzione solido e duraturo. Considero particolarmente significativo l’investimento sulla sanità, a partire dal finanziamento di 6,8 milioni di euro per il miglioramento sismico del Blocco 6 dell’ospedale di Rieti. Mettere in sicurezza le strutture sanitarie significa garantire il diritto alla salute e assicurare continuità assistenziale ai cittadini, anche nelle situazioni più delicate”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Accanto alla sanità, assumono un valore strategico gli interventi sulla viabilità. Il collegamento Rieti-Stimigliano verso l’Autostrada A1 e il completamento e l’adeguamento della Strada Statale 578 Salto Cicolana sono opere decisive per superare l’isolamento delle aree interne, migliorare la sicurezza stradale e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale – prosegue il presidente Rocca – Desidero ribadire con forza anche il nostro impegno per il nuovo ospedale di Amatrice. È un impegno che non mancheremo. La sanità nei territori del cratere è una priorità assoluta e il nuovo ospedale rappresenta un presidio fondamentale per garantire assistenza, dignità e futuro a una comunità che ha pagato un prezzo altissimo. Ringrazio il commissario al Sisma Guido Castelli per il lavoro costante e per l’attenzione riservata al Lazio. Ringrazio l’assessore Manuela Rinaldi, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con competenza e dedizione per trasformare risorse e programmazione in progetti, cantieri e opere concrete. La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte con determinazione e responsabilità. La ricostruzione non è solo un dovere istituzionale, ma una scelta di giustizia verso i cittadini e i territori colpiti. Andremo avanti su questa strada, insieme al Governo, per dare risposte reali e costruire un futuro più sicuro e più forte per il nostro Lazio”.

