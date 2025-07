ROMA (ITALPRESS) – Il mercato globale della robotica domestica sta vivendo una crescita senza precedenti, trainato da una domanda sempre più forte di soluzioni smart per la pulizia e la gestione della casa.

Secondo le ultime stime, il settore dei robot domestici – che comprende aspirapolvere e lavapavimenti robotizzati – raggiungerà un valore di circa 10,16 miliardi di dollari entro il 2025, per poi arrivare a 24,05 miliardi di dollari entro il 2030, come rilevato dal Business Intelligence Group.

Nel solo 2023, il mercato degli aspirapolvere robot ha toccato i 4,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto che, a seconda delle fonti, oscilla tra il 6,5% e il 26,6%, riporta il Global Market Insights.

Nel 2022 sono stati venduti circa 31 milioni di unità di robot domestici, e si prevede che nel 2025 le spedizioni di robot aspirapolvere raggiungeranno quota 22,5 milioni, generando un fatturato di quasi 5 miliardi di dollari.

Anche in Italia il settore è in piena espansione: la penetrazione dei robot aspirapolvere nelle famiglie italiane ha superato il 20% nel 2025, con una crescita annua stimata intorno al 15%.

I consumatori italiani prediligono modelli multifunzione e dotati di tecnologie avanzate di navigazione e riconoscimento ostacoli. Il segmento premium rappresenta circa il 35% del valore di mercato, mentre i modelli entry-level restano molto richiesti grazie alle offerte online e ai periodi promozionali come l’Amazon Prime Day.

In questo scenario in forte crescita, si inserisce anche Ecovacs, azienda leader mondiale nella robotica domestica, con 27 anni di esperienza, 2,3 miliardi di dollari di ricavi e una presenza in più di 28 milioni di case in quasi 170 Paesi. Con “Robotics for All” l’azienda vuole rendere la robotica avanzata accessibile a tutti.

Nel 2024 Ecovacs ha destinato 123 milioni di dollari all’innovazione – e può contare su un team di oltre 1.600 persone dedicate. L’azienda adotta un approccio multicategory, offrendo un ecosistema completo di soluzioni intelligenti per la pulizia della casa, dai pavimenti, ai vetri, al giardino, tutte gestibili da un’unica app intuitiva. L’intelligenza artificiale è il cuore pulsante delle tecnologie Ecovacs. Tra le ultime innovazioni, il nuovo DEEBOT Mini, il robot aspirapolvere più compatto della gamma, con 28,6 cm di larghezza e una stazione OMNI salvaspazio da 38,5 cm.

In occasione del Prime Day, dall’8 all’11 luglio, l’azienda propone offerte speciali su una selezione dei suoi prodotti più innovativi.

