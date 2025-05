Roberts-Pounds “Nuovo volo NY-Palermo una porta tra Usa e Italia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo orgogliosi di essere qui per questo nuovo volo. E' un momento importante, non è solo un volo ma una porta tra Stati Uniti e Italia, due paesi che hanno un rapporto forte. Speriamo nel futuro vedere ancora più scambi culturali ed economici tra Stati Uniti e Italia". Così la Console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, in occasione del volo inaugurale operato da United Airlines che collega New York e Palermo.