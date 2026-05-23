Strage Capaci, cerimonia alla caserma “Lungaro” in ricordo delle vittime

PALERMO (ITALPRESS) - Nel giorno del trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci, la caserma Pietro Lungaro ha visto la presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, unitamente al presidente della Regione Renato Schifani, al Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno deposto una corona d'alloro in corrispondenza della lapide dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e alle altre vittime della strage mafiosa. Durante la cerimonia, inoltre, è stato svelato il Quadro contenente il brevetto del Ministero dell'Interno legato all'onorificenza della Medaglia d'oro al Merito civile conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di Scorta e Tutela. L'onorificenza è stata consegnata lo scorso 10 aprile in Piazza del Popolo, nell'ambito delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con la seguente motivazione "alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi di scorta e tutela sul territorio nazionale ed estero, i quali, mediante l'adempimento quotidiano e silenzioso del loro compito, hanno assicurato e garantiscono la tutela delle persone esposte a pericolo, anche a sacrificio della propria incolumità. Nella consapevolezza del rischio, sono stati custodi del valore delle funzioni svolte dalle persone tutelate, sacrificando la propria vita per garantirne l'esercizio libero e democratico. Il loro esempio di abnegazione testimonia l'alto valore del servizio reso per la sicurezza dello stato, meritando la riconoscenza della nazione". xi6/tvi/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)