ROMA (ITALPRESS) – Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Lo rendono noto in un annuncio sui social sia l’associazione Schierarsi che lo stesso ex parlamentare del M5S. Non si conoscono i motivi.

Di Battista, ricoverato a Cuba – prima a Santa Clara e poi a L’Avana – da venerdì scorso in seguito a un malore, sarebbe dovuto partire ieri con un’aeroambulanza, i cui costi sono coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza. L’arrivo in Italia era atteso per il pomeriggio di oggi.

– foto IPA Agency –

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