Giorgetti e Pichetto firmano il decreto per la proroga del taglio delle accise sino al 10 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – secondo quanto si apprende – hanno firmato il decreto ministeriale per prorogare fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili, per prorogare lo sconto sul diesel. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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