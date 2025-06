Roberto Pietrantonio, Ad di Mazda Motor Italia, eletto presidente Unrae

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, è stato nominato nuovo Presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere operanti in Italia.

La nomina è stata ufficializzata oggi, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. Ingegnere napoletano, Roberto Pietrantonio ha mosso i primi passi professionali nel Gruppo Fiat (oggi Stellantis), dove ha ricoperto ruoli nelle aree di progettazione, produzione e commerciale.

Nel 2003 è entrato a far parte di Mazda Motor Italia, assumendo nel tempo responsabilità crescenti fino a diventare Amministratore Delegato nel 2016. In UNRAE ha fatto parte del Consiglio Direttivo per la prima volta nel 2016, con una partecipazione continuativa dal 2020.

A margine della nomina, Roberto Pietrantonio ha dichiarato: “Accolgo con emozione e profondo senso di responsabilità la mia nomina alla Presidenza di UNRAE. Si tratta di un incarico che rappresenta per me una fonte di grande orgoglio, che intendo onorare con spirito di servizio e massimo impegno, continuando al contempo a dedicare passione ed energia al marchio Mazda”.

Questa nomina segna per Mazda un traguardo significativo, che valorizza il percorso di competenza e dedizione costruito negli anni, rafforzando il ruolo di Mazda Motor Italia nel panorama istituzionale del settore automotive.

“Assumo la Presidenza di UNRAE con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità, raccogliendo il testimone dal mio predecessore con l’intento di proseguire nel solco tracciato, nel segno della continuità e della collaborazione. Guardando al prossimo futuro, sono convinto che l’eredità di questi 75 anni vada onorata proiettando UNRAE verso una modernità efficace. Il mio impegno sarà volto a promuovere una comunicazione attuale e trasparente e consolidare il ruolo dell’Associazione come interlocutore autorevole nel settore automotive, mantenendo sempre alta la qualità delle analisi e delle proposte che porteremo avanti nel segno della compattezza istituzionale”. Così si è espresso Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, eletto dall’Assemblea Generale dei Soci 12° Presidente dell’UNRAE per il triennio 2025-2028.

Nel suo discorso di insediamento, il Presidente indica con chiarezza le varie direttrici lungo le quali si muoverà l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti nel nostro Paese nei vari comparti automotive. Pietrantonio ha anche ringraziato il Presidente uscente Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Car Italia, nominato Presidente Onorario UNRAE, per il ruolo assunto dall’Associazione nei suoi 8 anni di guida e per gli importanti risultati conseguiti.

“Dopo otto anni alla guida di UNRAE, vorrei esprimere tutta la mia gratitudine per il supporto ricevuto. Nelle difficoltà senza precedenti del settore, UNRAE si è sempre proposta come interlocutore irrinunciabile per Istituzioni e media. Mi auguro che il nostro Paese sia in grado di accogliere adeguatamente lo sviluppo delle nuove tecnologie e di lavorare per un percorso di crescita strategico. Ringrazio i colleghi di UNRAE, le Aziende associate, le altre Associazioni dell’automotive e tutte le Istituzioni per il loro sostegno. Sono fiducioso nel futuro dell’Unione e nel lavoro del mio successore”. L’Assemblea dei Soci ha anche ratificato l’adesione all’UNRAE di 5 nuove Aziende: BYD Industria Italia Srl (che rappresenta il brand di autovetture BYD), China Car Company Srl (che rappresenta il brand di autovetture DFSK-Dongfeng), Omoda & Jaecoo Automotive Italy Srl (che rappresenta i brand di autovetture Omoda e Jaecoo), Rossocorsa Srl (che rappresenta il brand di autovetture RollsRoyce) e SCHMITZ Cargobull Italia Srl (che rappresenta il brand Schmitz del comparto rimorchi e semirimorchi). Questi nuovi importanti ingressi rafforzano la compagine associativa dell’UNRAE, che giunge così a 46 membri e mette a loro disposizione le competenze maturate in questi anni in ambito di relazioni istituzionali, servizi di analisi dei dati, studio e ricerca nel settore automotive.

In occasione delle celebrazioni del 75° anniversario dalla costituzione di UNRAE, che si sono svolte nella stessa giornata nella cornice dell’Ara Pacis a Roma, l’Associazione delle Case automobilistiche estere operanti in Italia, il nuovo Presidente Roberto Pietrantonio, il Presidente uscente e il Direttore Generale hanno consegnato le Borse di Studio del bando 2024 per le migliori tesi di laurea in marketing automobilistico a 5 giovani neolaureati.“Siamo molto lieti che gli studenti abbiano risposto con entusiasmo al bando UNRAE mirato a premiare le migliori tesi in marketing automobilistico, con elaborati sempre più aderenti all’attualità del settore e coerenti con i temi e l’attività istituzionale, di analisi e ricerca, che l’UNRAE persegue da tempo”, ha affermato il Direttore Generale dell’UNRAE, Andrea Cardinali, il quale ha ricordato che in 24 anni sono stati premiati 200 neolaureati, con una “quota rosa” del 36%.”I giovani laureati nel settore automotive rappresentano per noi un valore fondamentale: non solo incarnano nuove competenze, ma offrono idee innovative e spunti essenziali per orientare le scelte strategiche in un comparto in piena evoluzione. Le loro tesi costituiscono una finestra privilegiata sui percorsi di cambiamento che interessano il mercato relativo alla mobilità, spaziando dall’adozione di tecnologie digitali alle soluzioni green”, conclude Cardinali.

Questi i vincitori della 24.ma edizione: Jacopo Nicolaj, Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza – Tesi di laurea: Veicoli a guida autonoma e responsabilità penale – 110/110 e lode Riccardo Oliva, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali – Tesi di laurea: Technological trajectories in the automotive industry: a patent data analysis – 110/110 e lode Stefano Pomarico, Università degli Studi di Verona, Facoltà Marketing e Comunicazione d’Impresa – Tesi di laurea: La Nuova Era della decarbonizzazione: analisi di una transizione energetica carbon neutral. Il caso MAN Truck & Bus Italia Spa – 110/110. Melissa Ripa, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia e Management – Tesi di laurea: Alleanza strategica tra produttore e retailer nell’industria automobilistica: il rapporto tra BMW e Activa S.p.A. – 107/110 Martina Rizzotto, Università di Venezia Cà Foscari, Facoltà di Economia Aziendale – Tesi di laurea: Innovazione strategica e sostenibilità nell’industria automobilistica: il ruolo dei brevetti nella protezione del vantaggio competitivo – 110/110 e lode.

In occasione dell’Assemblea, i Soci UNRAE hanno anche eletto Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri. Gli stessi sono così costituiti: Presidente Roberto Pietrantonio. Consiglio Direttivo: Christoph Aringer – Volkswagen Group Italia, Andrea Bartolomeo – Saic Motor Italy, Giuseppe Bitti – Kia Italia, Francesco Calcara – Hyundai Motor Company, Italy Michele Crisci – Volvo Car Italia, Massimiliano Di Silvestre – BMW Italia, Fabrizio Faltoni – Ford Italia, Raffaele Fusilli – Renault Italia, Pietro Innocenti – Porsche Italia, Marc Langenbrinck – Mercedes-Benz Italia, Simone Mattogno – Honda Motor Europe-Italia, Massimo Nalli – Suzuki Italia, Alberto Santilli – Toyota Motor Italia, Paolo A. Starace – F-Trucks Italia, Marco Toro – Nissan Italia. Collegio dei Revisori dei Conti Membri effettivi: Giovanni Dattoli – Volvo Truck & Bus Italia, Enrique Enrich – Italscania, Lorenzo Menaldo – MAN Truck & Bus Italia. Membri supplenti: Maurizio Pompei – Daimler Truck Italia. Collegio dei Probiviri Membro effettivo: Massimo Dodoni – Daf Veicoli Industriali, Michele Mastagni – Kögel Italia Paolo Mirandola – Midi Europe.

