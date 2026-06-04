Rixi “Estate sotto controllo e tranquilla per il traffico aereo”

ROMA (ITALPRESS) - "È evidente che in questo momento ci sono tensioni sul tema del jet fuel, e stiamo prendendo provvedimenti a livello europeo, a livello nazionale, però al momento la situazione è sotto controllo e riteniamo di poter garantire una estate abbastanza tranquilla al sistema del traffico aereo". Lo ha detto il viceministro dei Trasporti e Infrastrutture, Edoardo Rixi, a margine del convegno "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?". "Quello, però, che noi vogliamo fare è andare oltre, incrementare la nostra capacità aeroportuale nei prossimi anni, aumentare i voli, non solo a livello intercontinentale, europeo, ma anche a livello regionale" ha aggiunto Rixi "sfruttando meglio anche gli aeroporti secondari, per consentire anche a quei territori, difficilmente raggiungibili in un paese come il nostro, che ha una geografia particolarmente complessa, di poterlo fare in ogni condizione". xc3/col4/mca2