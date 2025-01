ROMA (ITALPRESS) – E’ online il nuovo numero di MiamItaly con una intervista esclusiva al vice ministro al Mit Edoardo Rixi, un approfondimento sul percorso che punta a trasformare l’Italia in un hub di riferimento nel Mediterraneo per mobilità, infrastrutture e innovazione. “Il vice ministro Rixi offre una visione chiara e strategica su come il governo sta rivoluzionando il sistema infrastrutturale italiano, con un focus particolare su trasporti sostenibili, investimenti e rilancio della competitività internazionale”, si legge in una nota.

Nello stesso numero sono disponibili contributi sull’avvocato Maria Teresa Napolitano, Gaudenzio Parenti (ANCIP), AdSP MTCS, Giovanni Zappia (Exelentia), Davide Bordoni (RAM), Patrizio Scilipoti (CPC), Daniela Lucchesi (Celertrasporti), Gaspare Borsellino (Italpress) e interviste a Angelo Disabato (Cooperativa Ariete), Tomaso Cognolato (Terminal Napoli), Tiziana Murgia (Assoporti).

L’edizione completa di MiamItaly è disponibile su Amazon.

– In foto il Ceo di MiamItaly Roberto Onofri con il viceministro Edoardo Rixi. Fonte: Italian Television Group –

(ITALPRESS).