Rivive il Natale delle origini, oltre 200 figuranti per il presepe vivente di Gudo Gambaredo

BUCCINASCO (MILANO) (ITALPRESS) – Gudo Gambaredo, frazione di Buccinasco, si è trasformata in un suggestivo scenario senza tempo, ospitando la 41 edizione del tradizionale Presepe Vivente (1984-2025), uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità locale nel periodo natalizio. Un evento che anche quest’anno ha saputo rinnovare una tradizione profondamente radicata nel territorio, coinvolgendo famiglie, volontari e visitatori in un’esperienza intensa e partecipata, capace di riportare al centro il significato autentico del Natale.

Il Presepe Vivente di Gudo Gambaredo ha accompagnato il pubblico lungo un percorso articolato in sette scene che hanno rievocato i momenti più significativi della Natività: dall’annuncio dell’Angelo a Maria a Giuseppe falegname e il sogno, dal censimento di Cesare Augusto alle locande di Betlemme, fino a Re Erode e l’incontro con i Magi, l’annuncio degli angeli ai pastori e l’adorazione nella capanna di Betlemme. Alla Sacra Rappresentazione hanno preso parte oltre 200 figuranti, tra bambini, giovani e adulti che, con passione e dedizione, hanno dato vita a una narrazione corale capace di coinvolgere ed emozionare il numeroso pubblico presente.

“Il Presepe Vivente – ha spiegato Vanna Muzzio, da sempre fra gli organizzatori – è un’occasione per riscoprire il vero spirito del Natale attraverso la contemplazione, il canto e la preghiera. Rappresenta un momento di condivisione e di riscoperta delle radici della nostra tradizione, un invito a riflettere sul significato profondo del Natale e a viverlo con autenticità. Il desiderio è quello di immedesimarsi nell’Avvenimento della nascita di Gesù e di portare oggi, in un mondo spesso distratto e affaccendato, la Buona Novella”.

La rappresentazione, iniziata alle 15.15, si è conclusa tra partecipazione, raccoglimento e apprezzamento da parte del pubblico, confermando ancora una volta il Presepe Vivente di Gudo Gambaredo come un appuntamento capace di unire fede, tradizione e comunità.

– Foto comitato organizzatore presepe Gudo Gambaredo –

(ITALPRESS).