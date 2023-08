MONZA (ITALPRESS) – “Ci sono stati tanti eventi in tutta la Regione, si sono conclusi da poco i mondiali di scherma, ora c’è il Gran Premio di Monza, un evento conosciuto in tutto il mondo. E’ un esempio fantastico dell’eccellenza italiana del mondo”. Lo ha dichiarato il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva a margine della presentazione del GP d’Italia di Formula 1 che si terrà a Monza nel weekend. “Mi aspetto un Gran Premio che deve essere vivace, il pubblico di Monza merita un GP competitivo. C’è questo grande cuore rosso, pur apprezzando tutto il lavoro di tutti i team, noi ovviamente tifiamo Ferrari. C’è poi un lavoro che viene fatto anche quotidianamente da chi si occupa dell’autodromo, sia ACI nazionale che Milano, c’è una grande collaborazione. Con Geronimo La Russa (presidente Aci Milano, ndr) c’è un ottimo rapporto consolidato nel tempo, questo testimonia il legame dell’Aci col mondo sportivo, si portano avanti insieme quelli che sono i valori del movimento olimpico”.

“A proposito di eventi internazionali in questi giorni ci sono gli Europei di salto a ostacoli, questo a testimoniare di un’Italia protagonista, tanti eventi stanno arrivando, poi a Busto Arsizio ci sarà il pugilato con un tappa di qualificazione olimpica, anche questo evento che testimonia quanta vitalità ci sia sul territorio”.

Riva ha poi proseguito parlando della pallavolo e delle due gare degli Europei femminili che si sono svolte proprio a Monza: “Sono state tappe importati che testimoniano anche l’attività sul territorio, c’è stata una grande partecipazione. Speriamo tutti che le ragazze ma anche i ragazzi ci possano dare grande emozioni in vista di Parigi 2024. Monza come tutta la Lombardia è al centro dello Sport”, ha concluso.

