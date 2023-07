MILANO (ITALPRESS) – “I mondiali di scherma? Un grande successo, la città si è unita insieme agli atleti, è stato davvero bello respirare questa atmosfera in vista degli altri eventi che ospiterà la nostra Regione nei prossimi mesi”. Così Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, ha fatto un bilancio sull’impatto del mondiali di scherma in scena al MiCo di Milano dal 22 al 30 luglio. Un successo in pedana – dieci le medaglie conquistate dagli azzurri -, ma anche per l’intera città: “Bellissimo il format di Casa Italia (all’Arco della Pace, ndr), le persone hanno vissuto il magnifico contesto che si è creato, hanno celebrato i nostri atleti e le nostre atlete, hanno potuto ammirare le fiaccole olimpiche presenti all’interno dei Dazi – ha detto all’Italpress -. Questo è un inizio di ciò che accadrà tra qualche anno con le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026″. Il presidente del Coni Lombardia, da Casa Italia dove è stata ospitata anche una mostra delle fiaccole olimpiche visibile al pubblico, ha parlato anche dei prossimi appuntamenti sportivi che saranno ospitati nella Regione:”C’è tantissima voglia di sport. Abbiamo parlato di Milano-Cortina, ma anche di questo appuntamento legato alle fiaccole olimpiche che sta a cuore al presidente Giovanni Malagò e a tutto lo staff. Ma avremo tanti altri eventi – ha proseguito Riva – tra cui l’Eurovolley a Monza, il campionato Europeo di salto ostacoli, la Formula 1, la prova di qualificazione olimpica di pugilato a Busto Arsizio”.

Tra i tanti temi sul tavolo, anche quello legato allo stadio San Siro, che ospiterà la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, e al suo futuro. “Ci auguriamo che possa anche ospitare la finale di Champions League 2026 o 2027. Ci sono un pò di criticità, ma allo stesso tempo l’impianto rappresenta la storia, vedremo come si svilupperà la vicenda, chiaramente tutto verrà posticipato dopo il 2026. Quello che è sicuro è che nel 2026 ci dovrà essere la cerimonia d’apertura, ci auguriamo che sia un evento spettacolare”.

