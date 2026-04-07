ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi una riunione dedicata all’esame dei provvedimenti in corso in materia di sicurezza e migrazione. All’incontro – secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – hanno partecipato i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta e il capo di Gabinetto del presidente del Consiglio Gaetano Caputi. La riunione – spiegano le stesse fonti – si inserisce nel quadro dei consueti incontri di coordinamento e aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento delle misure in corso.

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