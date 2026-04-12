Van Aert vince la Parigi-Roubaix, battuto Pogacar in volata

ROUBAIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la 123esima edizione della Parigi-Roubaix battendo il campione del mondo Tadej Pogacar. Il belga ha anticipato nella volata a due lo sloveno dopo una gara incredibile, terzo posto per Jasper Stuyven, quarto Mathieu Van Der Poel, coinvolto in un guasto meccanico a metà corsa. È stata una corsa folle, piena d’emozioni e colpi di scena.

Dopo 137 chilometri Tadej Pogacar ha perso terreno a causa di una foratura, rientrando poi sul gruppo di testa, inevitabilmente spaccato per via della durezza del tracciato. Dopo l’attacco di Van der Poel è successo di tutto: lo sloveno nel frattempo è rientrato, poi l’olandese ha forato perdendo fino a 2 minuti nella foresta di Arenberg. L’ultimo vincitore della classica monumento si è messo di nuovo all’inseguimento insieme a Filippo Ganna, ma il cronoman italiano ha avuto anche lui un problema meccanico.

Sul Mons-en-Pévèle, l’undicesimo settore, Van Aert (anche lui fermatosi due volte) e lo stesso Pogacar sono rimasti da soli al comando, i due hanno attaccato andando in solitaria a poco meno di 50 chilometri dall’arrivo.

Il campione del mondo in carica ha fatto di tutto pur di staccare l’avversario, ma i due sono arrivati fino al Velodromo, con Van der Poel rimasto a circa 30″: nell’ultima curva il belga della Visma è partito coi tempi giusti bruciando nella volata a due lo sloveno, che ancora una volta si piazza in seconda posizione.

“Significa tutto per me, era un obiettivo dal 2018. Questa vittoria è per Michael Goolaerts (ciclista scomparso nel 2018, ndr), per la sua famiglia, il mio dito al cielo era per lui, ma anche per tutti i miei amici”. Lo ha dichiarato il vincitore della Parigi-Roubaix Wout Van Aert subito dopo il traguardo. “È stato un giorno davvero difficile, in questa corsa molte volte sono stato sfortunato, ma ho maturato anche grande esperienza, anche quando ho avuto sfortuna ci ho sempre creduto, e sono stato ripagato. Battere il più forte del mondo in uno sprint a due è davvero speciale. Nella mia mente avevo visto mille volte questo scenario”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

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