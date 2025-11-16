LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Lucas Pinheiro Braathen è l’uomo copertina dopo lo slalom maschile di Levi. Il classe 2000 brasiliano si impone nella seconda gara della stagione, conquistando il primo successo per il suo paese nella storia della disciplina. Braathen, che gareggia con la tuta verdeoro solo da un anno, rompe un digiuno di successi personale che durava dall’8 gennaio 2023, giorno del primo posto nello slalom di Adelboden, quando ancora gareggiava per la Norvegia. Nell’autunno dello stesso anno, infatti, il nativo di Oslo aveva annunciato il ritiro dalle competizioni a soli 23 anni, salvo poi comunicare il suo ritorno a marzo del 2024 in vista della stagione successiva, ma sotto la bandiera brasiliana. Da quel momento, erano arrivati cinque podi, ma mai una vittoria, raggiunta per la prima volta proprio a Levi.

Non basta un’ottima seconda manche al francese Clement Noel, che manca la quindicesima affermazione per 31 centesimi, ottenendo però il podio numero 30 in Coppa del Mondo. Ovazione del pubblico di casa per il finlandese Eduard Hallberg, terzo a 0″57 dal vincitore.

Ottima rimonta di Tobias Kastlunger, che termina dodicesimo a 1″44 dalla vetta, recuperando undici posizioni nella seconda metà di gara. “Una bella seconda manche – ha detto lo slalomista altoatesino a Rai Sport dopo la seconda manche – sono partito veramente forte. Sono davvero contento per questa prima gara. Era importante partire bene a Levi con un bel risultato, sono riuscito a portare la sciata che sto provando in allenamento”.

Termina al mattino la gara di Alex Vinatzer, il nome più quotato tra gli azzurri. Il gardenese parte fortissimo nella prima manche, firmando il miglior tempo provvisorio al primo intermedio. Un errore sul muro, però, lo vede uscire di scena prima di completare la prova. “Ho voluto mollare gli sci un po’ troppo presto – ammette – poi mi si sono incrociati. Dà molto fastidio, perché fino a lì credo fosse una manche molto solida. In allenamento nelle ultime manche sono sempre stato solido, mi infastidisce il fatto di avere fatto l’errore nel tratto più facile”. Fuori dai 30 a metà gara anche Tommaso Sala, primo degli azzurri esclusi con il 37° tempo nella prima manche.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLO SLALOM DI LEVI

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) in 1’50″72

2. Clement Noel (Fra) a 0″31

3. Eduard Hallberg (Fin) 0″57

4. Laurie Taylor (Gbr) 0″61

5. Timon Haugan (Nor) 0″77

6. Paco Rassat (Fra) 1″04

7. Dave Ryding (Gbr) 1″16

8. Steven Amiez (Fra) 1″26

9. Michael Matt (Aut) 1″31

10. Fabio Gstrein (Aut) 1″32

12. Tobias Kastlunger (Ita) 1″44

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 100 punti

1. Marco Odermat (Sui) 100

3. Marco Schwarz (Aut) 92

4. Clement Noel (Fra) 80

5. Timon Haugan (Nor) 67

6. Eduard Hallberg (Fin) 60

6. Atle Lie McGrath (Nor) 60

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 56

9. Stefan Brennsteiner (Aut) 50

9. Laurie Taylor (Gbr) 50

16. Alex Vinatzer (Ita) 32

25. Tobias Kastlunger (Ita) 22

38. Luca De Aliprandini (Ita) 9

42. Giovanni Borsotti (Ita) 7

