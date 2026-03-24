HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell, prova valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il brasiliano approfitta dell’uscita in prima manche di Marco Odermatt per conquistare anche la Coppa di specialità. Il sudamericano ferma il cronometro sul tempo di 2’20″65 precedendo di 0″58 lo svizzero Loic Meillard. Completa il podio il norvegese Atle Lie McGrath (+0″87). Indietro sia Alex Vinatzer che Giovanni Franzoni, rispettivamente 19esimo (+3″20) e 21esimo (+3″49).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) in 2’20″65
2. Loic Meillard (Sui) a 0″58
3. Atle Lie McGrath (Nor) a 0″87
4. Stefan Brennsteiner (Aut) a 0″88
5. Timon Haugan (Nor) a 0″99
6. Sam Maes (Bel) a 1″78
7. Joshua Sturm (Aut) a 1″88
7. Anton Grammel (Ger) a 1″88
9. Marco Schwarz (Aut) a 1″96
10. Fabian Gratz (Ger) a 2″37
19. Alex Vinatzer (Ita) a 3″20
21. Giovanni Franzoni (Ita) a 3″49
LA CLASSIFICA GENERALE
1. Marco Odermatt (Sui) 1626 punti
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1058
3. Atle Lie McGrath (Nor) 904
4. Loic Meillard (Sui) 843
5. Henrik Kristoffersen (Nor) 771
6. Franjo Von Allmen (Sui) 770
7. Vincent Kriechmayr (Aut) 731
8. Dominik Paris (Ita) 698
9. Timon Haugan (Nor) 676
10. Giovanni Franzoni (Ita) 663
18. Alex Vinatzer (Ita) 385
21. Mattia Casse (Ita) 302
23. Florian Schieder (Ita) 299
43. Christof Innerhofer (Ita) 170
49. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 162
60. Tommaso Sala (Ita) 115
62. Guglielmo Bosca (Ita) 112
91. Giovanni Borsotti (Ita) 49
103. Filippo Della Vite (Ita) 36
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).