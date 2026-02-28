ROMA (ITALPRESS) – Marco Odermatt trionfa nella discesa libera di Garmisch Partenkirchen, valida per la Coppa del mondo di sci alpino maschile 2025/2026. Lo svizzero ferma il cronometro in 1’47″57, precedendo i connazionali Alexis Monney (secondo, a 0″04) e Stefan Rogentin (terzo, a 0″98).

Ai piedi del podio c’è Giovanni Franzoni, il migliore degli italiani, quarto con lo stesso tempo dell’austriaco Vincent Kriechmayr (a 1″20); mentre è sesto l’altro elvetico Franjo Von Allmen (a 1″47), reduce dall’oro olimpico in questa specialità.

Tra i primi dieci anche Florian Schieder, ottavo a 1″54, e Dominik Paris, nono a 1″55. Più indietro Mattia Casse, 20° a 2″38, Christof Innerhofer, 21° a 2″50, e Benjamin Alliod, 24° a 2″72. Non ha terminato la sua prova infine Guglielmo Bosca.

“Lo sci perso nella prova cronometrata mi ha condizionato? Se devo essere sincero un po’ sì, perché non ho potuto provare la pista al meglio. Nella prima prova avevo sbagliato la parte sotto e oggi avevo un po’ di insicurezze. La pista del resto si è evoluta in questi giorni. La stanchezza, poi, oggi si faceva sentire”. Così Giovanni Franzoni, ai microfoni di Rai Sport, dopo il quarto posto nella discesa di Garmisch, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. “Tutto sommato sono contento, perché si vede che sono competitivo su più piste e condizioni diverse. Anni fa avrei faticato su una pista come questa. Un risultato nei 5 è sempre da prendere di buon auspicio, anche in vista della gara di domani”, ha concluso l’azzurro.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Odermatt (Sui) in 1’47″57

2. Alexis Monney (Sui) a 0″04

3. Stefan Rogentin (Sui) a 0″98

4. Giovanni Franzoni (Ita) a 1″20

4. Vincent Kriechmayr (Aut) a 1″20

6. Franjo Von Allmen (Sui) a 1″47

7. Ryan Cochran-Siegle (Usa) a 1″50

8. Florian Schieder (Ita) a 1″54

9. Dominik Paris (Ita) a 1″55

10. Justin Murisier (Sui) a 1″57

20. Mattia Casse (Ita) a 2″38

21. Christof Innerhofer (Ita) a 2″50

24. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″72

Dnf Guglielmo Bosca

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1485 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 798

3. Atle Lie McGrath (Nor) 694

4. Loic Meillard (Sui) 683

5. Franjo Von Allmen (Sui) 664

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 655

7. Timon Haugan (Nor) 609

8. Giovanni Franzoni (Ita) 514

9. Marco Schwarz (Aut) 506

10. Vincent Kriechmayr (Aut) 491

11. Dominik Paris (Ita) 482

14. Alex Vinatzer (Ita) 370

23. Florian Schieder (Ita) 273

24. Mattia Casse (Ita) 260

37. Christof Innerhofer (Ita) 159

54. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 112

56. Tommaso Sala (Ita) 110

71. Guglielmo Bosca (Ita) 85

87. Giovanni Borsotti (Ita) 49

105. Luca De Aliprandini (Ita) 32

105. Tobias Kastlunger (Ita) 32

109. Filippo Della Vite (Ita) 26

133. Matteo Canins (Ita) 10

136. Nicolò Molteni (Ita) 8

143. Max Perathoner (Ita) 5

146. Simon Talacci (Ita) 4

151. Corrado Barbera (Ita) 3

