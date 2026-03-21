KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Laura Pirovano vince la Coppa di discesa libera 2025/2026. L’azzurra fa segnare il miglior crono (1’30″85) e precede Emma Aicher, quarta a 0″37 unica avversaria aritmeticamente ancora in gioco, nell’ultima gara dell’anno a Kvitfjell conquistando la terza vittoria in carriera nel massimo circuito e la prima Coppa di specialità.
DOMINIK PARIS TRIONFA NELLA DISCESA MASCHILE
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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