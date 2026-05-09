ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l’eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta.

“E’ una sconfitta dura, soprattutto per il punteggio, per come è andata . Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po’ più intelligente. Quindi è dura, ma è il tennis e può succedere”. Jasmine Paolini mastica amaro dopo l’eliminazione al terzo turno degli Internazionali d’Italia per mano di Elise Mertens, in un match dove l’azzurra ha sprecato tre match point nel secondo set, favorendo la rimonta della belga.

“Mi sentivo bene ma ho giocato in modo altalenante i match-point, specialmente il terzo: se tornassi indietro lo giocherei in maniera diversa, più aggressiva ma anche con tranquillità. È dura superare questa sconfitta perché sono in Italia. Avrei voluto giocare altre partite perché è bello farlo davanti a questo pubblico. Mi da energia, ma oggi non è bastato”. Essendo campionessa in carica, l’eliminazione di oggi la farà scivolare fuori dalle top 10. “E’ una conseguenza del livello espresso – ammette – Sto cercando di concentrami quando mi alleno fisicamente perché così posso recuperare il mio livello. Devo poi essere più lucida in certi momenti: il problema è che quest’anno non ho giocato tanti match di questo livello. Comunque già mi sento meglio rispetto ad un paio di mesi fa. Nella partita di oggi, al di là del risultato, in certi momenti mi sono sentita bene in campo, penso sia da questo che devo ripartire”.

BELLUCCI VOLA AL TERZO TURNO

Mattia Bellucci sorprende agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista di Busto Arsizio, dopo il successo all’esordio su Roman Andres Burruchaga, batte un altro argentino e si guadagna l’accesso al terzo turno al Foro Italico. L’azzurro, numero 80 Atp, sconfigge in rimonta Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24, 5-7 6-2 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco e raggiunge il miglior risultato in carriera a Roma. Bellucci si giocherà un posto negli ottavi di finale con il lucky loser Martin Landaluce, che ha eliminato in due set il 37enne Marin Cilic con un doppio 6-4.

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