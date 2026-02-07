MILANO (ITALPRESS) – Frida Karlsson è la nuova campionessa olimpica nello skiathlon 10km+10km: la svedese ha chiuso col tempo di 53:45.2 la gara dei Giochi di Milano-Cortina. In seconda posizione la connazionale Ebba Andersson, a +51″, medaglia di bronzo per la norvegese Heidi Weng, che ha chiuso a +1’26”.

Prima delle italiane Martina Di Centa, 28esima a +4’50”; poi 36esima Anna Comarella, a +6’08”, e in 48esima posizione Maria Gismondi, a +8’26”.

