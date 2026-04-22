Imprese, Gay “In Piemonte il 10% degli investimenti nazionali sull’IA”

TORINO (ITALPRESS) - "Sempre più imprese stanno investendo sull'intelligenza artificiale, qui a Torino è la prima tappa del roadshow nazionale di Confindustria sull'AI ed è un'opportunità, perché in Piemonte nel 2024 si è investito il 10% degli investimenti nazionali, più di 100 milioni, ed ha una rilevanza straordinaria per il settore della mobilità. Per quanto riguarda il traffico e la movimentazione delle merci si possono avere risparmi fino al 25% sulle percorrenze, oltre il 17% nei livelli organizzativi ed è strategico in questo momento parlare di intelligenza artificiale, territorio e mobilità perchè qui, soprattutto con l'intelligenza artificiale agentica, si può prendere la nostra tradizione e portarla nel futuro". Così il presidente dell'Unione Industriali Torino, Marco Gay, durante la prima tappa del roadshow nazionale di Confindustria sull'intelligenza artificiale, organizzata oggi nel capoluogo piemontese. xn3/pc/mca3