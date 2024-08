Risse tra ragazzi su TikTok e Instagram… a pagamento

ROMA (ITALPRESS) - A Muggia, in provincia di Trieste, gruppi di ragazzi e ragazze da tempo organizzano risse a pagamento in edifici abbandonati o parchi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio. fsc/gsl