Risse, schiamazzi e un accoltellato: chiuso dal Questore di Roma un locale di Tor Fiscale per 15 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Quindici giorni di sospensione della licenza tracciano la conclusione del provvedimento firmato dal Questore di Roma e notificato dalla polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri al titolare di un esercizio di somministrazione nel quartiere di Tor Fiscale. Alla base del provvedimento, una sequenza di episodi che avrebbero richiesto ripetuti interventi delle Forze dell’ordine, culminati, nei primi giorni di giugno, nel ferimento di un giovane cittadino sudamericano, raggiunto da una coltellata al termine di una lite consumatasi nei pressi dell’esercizio.

L’episodio, ricostruito dagli investigatori del Commissariato di P.S. Appio, avrebbe avuto origine all’interno del locale nel corso della serata, per poi degenerare all’esterno, dove la vittima, coinvolta nella discussione insieme ad alcuni connazionali, sarebbe stata colpita al petto ed al braccio. Sul marciapiede antistante, i poliziotti avrebbero rinvenuto e repertato copiose tracce ematiche riconducibili all’aggressione. L’accoltellamento rappresenta, tuttavia, soltanto l’ultimo tassello di un quadro già da tempo all’attenzione delle Forze di polizia.

Nei giorni immediatamente precedenti, infatti, la Sala operativa della Questura aveva registrato ulteriori tre richieste di intervento per risse, aggressioni, schiamazzi e turbative alla quiete pubblica riconducibili all’attività del locale. A tali episodi si aggiungono oltre trenta interventi effettuati nell’ultimo biennio dalle Forze di polizia, nonché numerosi esposti presentati dai residenti della zona, esasperati dal reiterarsi di situazioni di disturbo e di degrado.

Le risultanze raccolte dagli specialisti della Divisione Amministrativa della Questura, sulla base di quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di P.S. Appio, con il contributo dei militari della Stazione Carabinieri Roma IV Miglio, hanno delineato un contesto caratterizzato da criticità non occasionali, ma sintomatiche di una situazione consolidata e suscettibile di incidere negativamente sulla sicurezza e sulla vivibilità del quartiere. Sulla base di tali elementi, a conclusione dell’istruttoria, il Questore di Roma ha disposto la chiusura del locale per i prossimi 15 giorni.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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