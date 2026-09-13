Rissa in strada a Torino, due giovani ricoverati con ferite da arma da taglio

TORINO (ITALPRESS) – Due giovani di circa vent’anni sono ricoverati negli ospedali Molinette e Giovanni Bosco di Torino per numerose ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe l’esito di una rissa scoppiata in strada all’alba, intorno alle 5 della mattina, in corso Giulio Cesare 27 nel quartiere periferico di Barriera di Milano. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, richiamati da un violento scontro fra gruppi di persone cominciato nei vicini giardini Madre Teresa di Calcutta, un’area dove è costante la presenza di pusher e spacciatori. A prestare i soccorsi intorno alle 6 è stato il 118: il giovane con le ferite più gravi a testa e torace è stato trasportato in ambulanza alle Molinette, mentre il secondo è stato portato al Giovanni Bosco, entrambi in codice rosso.

C’è anche una terza persona coinvolta nell’episodio, che però non riportava ferite profonde ed è stato medicato sul posto. Lungo il marciapiede di corso Giulio Cesare sono ben visibili le macchie di sangue lasciate dai feriti. A indagare la dinamica di quanto successo sono i Carabinieri. Sembra probabile che la rissa sia stata scatenata per un confronto sul controllo del territorio nell’ambito dello spaccio di droga, in un quartiere della città che da anni convive con problemi di microcriminalità e spaccio.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).