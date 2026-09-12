Lunedì 14 settembre al via l’anno scolastico in Piemonte, Cirio e Cameroni “Primo giorno sempre speciale”

TORINO (ITALPRESS) – Suona la prima campanella per gli studenti piemontesi. Lunedì 14 settembre prende ufficialmente il via l’anno scolastico 2026/2027 e, in occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori della Giunta regionale saranno presenti in diversi istituti del territorio per incontrare studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico.

Il calendario scolastico regionale prevede l’inizio della scuola lunedì 14 settembre e la conclusione delle lezioni giovedì 10 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia le attività termineranno mercoledì 30 giugno 2027. Tra le sospensioni previste nel corso dell’anno figurano le festività natalizie e pasquali e la pausa di Carnevale.

“Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni -. Dietro ogni campanella che suona ci sono aspettative, emozioni, qualche paura e tanta voglia di ricominciare. La scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi crescono, scoprono i propri talenti, imparano a stare insieme e cominciano a immaginare il loro futuro. A loro vogliamo dire di vivere fino in fondo questi anni, con curiosità e coraggio. Agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va invece il nostro grazie per il lavoro che ogni giorno svolgono al loro fianco. Essere presenti nelle scuole, in territori diversi del Piemonte, è il modo con cui tutta la Giunta regionale vuole augurare personalmente buon anno scolastico alla nostra comunità educativa”.

GLI APPUNTAMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte

Ore 9:15, Rifreddo (CN): “Polo dell’infanzia di Rifreddo” con il direttore dell’USR Stefano Suraniti

Ore 12:00, Torino (TO): “Scuola primaria Casalegno” con il direttore dell’USR Stefano Suraniti

martedì 15 settembre Ore 8:30, Cumiana (TO): Istituto comprensivo statale “Pinerolo V – Cumiana”

Daniela Cameroni – Assessore all’Istruzione e Merito

Ore 7:50, Novara (NO): I.I.S. “G. Bonfantini”

Ore 9:30, Lesa, Pisano e Paruzzaro (NO): “Istituto comprensivo del Vergante”

Ore 12:30, Stresa (NO): I.I.S. “E. Maggia”

Paolo Bongioanni – Assessore al Turismo

Ore 8:00, Mondovì (CN): Scuola Media “Anna Frank”

Ore 8:45, Piazza (CN): Istituto “Giolitti Bellisario”

Enrico Bussalino – Assessore agli Enti Locali

Ore 10:00, Morrnese (AL): Istituto Comprensivo di “Molare”

Marina Chiarelli – Assessore alla Cultura

Ore 9:30, Novara (NO): “Istituto Omar”

Ore 10:00, Novara (NO): “Liceo Tornielli Bellini”

Ore 11:00, Borgomanero (NO): “Liceo Galileo Galilei”

Ore 11:30, Borgomanero (NO) “Fondazione Academy E.T.S.”

Marco Gabusi – Assessore ai Trasporti

Ore 8:30, Mombercelli (AT): Scuola Secondaria di Primo grado “Zandrino”

Marco Gallo – Assessore allo Sviluppo e promozione della Montagna

Ore 8:00, Busca (CN): “Polo scolastico di Busca”

Ore 9:15, Rifreddo (CN): “Polo dell’infanzia di Rifreddo”

Federico Riboldi – Assessore alla Sanità

Ore 8:30, Casale Monferrato (AL): Istituto comprensivo “Francesco Negri”

Andrea Tronzano – Assessore al Bilancio

Ore 9:00, Torino (To): Scuola media statale “Alberti”

Gian Luca Vignale – Assessore al Patrimonio

Ore 8:30, Trana (TO): Istituto Comprensivo Trana

Ore 10:00, Trana (TO): Scuola dell’Infanzia e Primaria di Trana

Ore 11.00, Avigliana (TO): Scuola Picco Zerosei

Claudia Porchietto – Sottosegretario alla Presidenza

Ore 9:00, Fiano (TO): Istituto comprensivo di Fiano

Ore 11:00, Torino (TO): Scuola secondaria di primo grado “Morelli”

Alberto Preioni – Sottosegretario alla Presidenza * la visita avrà luogo venerdì 18 settembre

Ore 8:30, Domodossola (VCO): Scuola Primaria “Milani”

– foto di repertorio IPA Agency –

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