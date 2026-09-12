Lunedì 14 settembre al via l’anno scolastico in Piemonte, Cirio e Cameroni “Primo giorno sempre speciale”

TORINO (ITALPRESS) – Suona la prima campanella per gli studenti piemontesi. Lunedì 14 settembre prende ufficialmente il via l’anno scolastico 2026/2027 e, in occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori della Giunta regionale saranno presenti in diversi istituti del territorio per incontrare studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico.
Il calendario scolastico regionale prevede l’inizio della scuola lunedì 14 settembre e la conclusione delle lezioni giovedì 10 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia le attività termineranno mercoledì 30 giugno 2027. Tra le sospensioni previste nel corso dell’anno figurano le festività natalizie e pasquali e la pausa di Carnevale.
“Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni -. Dietro ogni campanella che suona ci sono aspettative, emozioni, qualche paura e tanta voglia di ricominciare. La scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi crescono, scoprono i propri talenti, imparano a stare insieme e cominciano a immaginare il loro futuro. A loro vogliamo dire di vivere fino in fondo questi anni, con curiosità e coraggio. Agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va invece il nostro grazie per il lavoro che ogni giorno svolgono al loro fianco. Essere presenti nelle scuole, in territori diversi del Piemonte, è il modo con cui tutta la Giunta regionale vuole augurare personalmente buon anno scolastico alla nostra comunità educativa”.
GLI APPUNTAMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Alberto Cirio – Presidente della Regione Piemonte
Ore 9:15, Rifreddo (CN): “Polo dell’infanzia di Rifreddo” con il direttore dell’USR Stefano Suraniti
Ore 12:00, Torino (TO): “Scuola primaria Casalegno” con il direttore dell’USR Stefano Suraniti
martedì 15 settembre Ore 8:30, Cumiana (TO): Istituto comprensivo statale “Pinerolo V – Cumiana”
Daniela Cameroni – Assessore all’Istruzione e Merito
Ore 7:50, Novara (NO): I.I.S. “G. Bonfantini”
Ore 9:30, Lesa, Pisano e Paruzzaro (NO): “Istituto comprensivo del Vergante”
Ore 12:30, Stresa (NO): I.I.S. “E. Maggia”
Paolo Bongioanni – Assessore al Turismo
Ore 8:00, Mondovì (CN): Scuola Media “Anna Frank”
Ore 8:45, Piazza (CN): Istituto “Giolitti Bellisario”
Enrico Bussalino – Assessore agli Enti Locali
Ore 10:00, Morrnese (AL): Istituto Comprensivo di “Molare”
Marina Chiarelli – Assessore alla Cultura
Ore 9:30, Novara (NO): “Istituto Omar”
Ore 10:00, Novara (NO): “Liceo Tornielli Bellini”
Ore 11:00, Borgomanero (NO): “Liceo Galileo Galilei”
Ore 11:30, Borgomanero (NO) “Fondazione Academy E.T.S.”
Marco Gabusi – Assessore ai Trasporti
Ore 8:30, Mombercelli (AT): Scuola Secondaria di Primo grado “Zandrino”
Marco Gallo – Assessore allo Sviluppo e promozione della Montagna
Ore 8:00, Busca (CN): “Polo scolastico di Busca”
Ore 9:15, Rifreddo (CN): “Polo dell’infanzia di Rifreddo”
Federico Riboldi – Assessore alla Sanità
Ore 8:30, Casale Monferrato (AL): Istituto comprensivo “Francesco Negri”
Andrea Tronzano – Assessore al Bilancio
Ore 9:00, Torino (To): Scuola media statale “Alberti”
Gian Luca Vignale – Assessore al Patrimonio
Ore 8:30, Trana (TO): Istituto Comprensivo Trana
Ore 10:00, Trana (TO): Scuola dell’Infanzia e Primaria di Trana
Ore 11.00, Avigliana (TO): Scuola Picco Zerosei
Claudia Porchietto – Sottosegretario alla Presidenza
Ore 9:00, Fiano (TO): Istituto comprensivo di Fiano
Ore 11:00, Torino (TO): Scuola secondaria di primo grado “Morelli”
Alberto Preioni – Sottosegretario alla Presidenza * la visita avrà luogo venerdì 18 settembre
Ore 8:30, Domodossola (VCO): Scuola Primaria “Milani”
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).