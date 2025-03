Rischio terrorismo, il Marocco è il paese nordafricano più sicuro

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Secondo l’Indice Globale del Terrorismo 2025, il Marocco è stato classificato tra i Paesi con zero rischio terrorismo a livello mondiale, conquistando il primo posto nella regione dell’Africa del Nord. L’Institute for Economics and Peace, prestigioso istituto di ricerca australiano, ha recentemente pubblicato il rapporto annuale relativo all’Indice Globale del Terrorismo 2025.

Questo documento, secondo quanto riporta il sito Yabiladi, analizza l’impatto degli attacchi terroristici in 163 paesi, valutando fattori come il numero di attacchi, vittime, feriti e danni materiali. In tale contesto, il Marocco si distingue con un punteggio pari a zero, rientrando nella categoria dei paesi “senza impatto” terroristico. Questo dato conferma che nel 2024 non è stato registrato alcun episodio di terrorismo sul territorio Marochino, rafforzando la reputazione del paese come sicuro e immune da minacce terroristiche dirette.

Grazie a questa performance, il Marocco si posiziona al 100° posto a livello mondiale, condividendo la classifica con diversi altri Paesi. Al contrario, i primi posti dell’elenco sono occupati dagli Stati maggiormente colpiti dal terrorismo. L’Indice Globale del Terrorismo 2025 evidenzia un quadro diversificato in Nordafrica e in Europa, con significative variazioni tra i diversi paesi in termini di minaccia terroristica.

Nel Nordafrica, la situazione è eterogenea. L’Egitto è il paese della regione con il livello di rischio più elevato, posizionandosi al 29° posto mondiale. Seguono l’Algeria al 42° posto, la Tunisia al 43° posto e la Libia al 53° posto. In Europa, i dati mostrano un impatto del terrorismo più contenuto rispetto ad altre regioni del mondo, sebbene alcuni paesi registrino posizioni più elevate nella classifica. La Francia si colloca al 40° posto, seguita dal Regno Unito (41° posto) e dagli Stati Uniti, che si trovano leggermente più in alto con il 34° posto. Spagna e Italia, invece, mostrano una minore esposizione alla minaccia terroristica, posizionandosi rispettivamente al 63° e 74° posto.

-Foto Ambasciata Marocco in Italia-

(ITALPRESS).