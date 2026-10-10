Rischio incendi in Sardegna, codice giallo a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Rischio “medio” di incendi nel cagliaritano secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile. L’avviso, relativo alla giornata di domani, precisa che nel territorio di Cagliari sarà “codice giallo”, corrispondente a una pericolosità media. L’Amministrazione comunale di Cagliari invita “tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione” e adottare “comportamenti responsabili”, al fine di tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.

– foto di repertorio IPA Agency –

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