Riqualificazione dei centri abitati, Mancuso: “45 milioni sulle annualità 25/29 ai Comuni”

CATANZARO (ITALPRESS) – Il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha incontrato oggi, nella sede della Cittadella regionale di Catanzaro, i rappresentanti dei Comuni della provincia di Vibo Valentia interessati al programma di finanziamento destinato alla riqualificazione dei centri abitati, alla manutenzione delle strade, al miglioramento delle reti idriche e fognarie e alla sistemazione di impianti sportivi, cimiteri, piazze e spazi pubblici.

Nel corso dell’iniziativa sono state affrontati tutte le problematiche inerenti tale finanziamento per mettere i comuni nelle condizioni di partire subito con i progetti ed i relativi lavori. Si chiude così la fase amministrativa del programma da 19 milioni di euro, nato da un emendamento alla precedente Legge di Bilancio presentato dal presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Giuseppe Mangialavori.

“In totale – ha spiegato il vicepresidente Mancuso – si tratta di circa 45 milioni di euro destinati quasi esclusivamente alla provincia di Vibo Valentia, con il coinvolgimento anche di alcuni Comuni appartenenti alle altre province calabresi. Le risorse saranno impiegate per interventi di edilizia di prossimità, manutenzione e miglioramento della viabilità, riqualificazione di piazze e realizzazione di opere pubbliche particolarmente importanti per i territori interessati. Oggi abbiamo evidenziato come questi investimenti, inizialmente distribuiti sulle annualità dal 2025 al 2029, possano essere anticipati grazie alla volontà della Regione Calabria di favorire l’erogazione delle somme. Ciò consentirà ai Comuni di avviare immediatamente la progettazione e la realizzazione degli interventi, senza attendere le scadenze previste. Si tratta di un contributo significativo, che potrà incidere concretamente sullo sviluppo e sul miglioramento della qualità della vita nei piccoli centri destinatari di finanziamenti consistenti”.

Nel corso del suo intervento, il vicepresidente Mancuso ha voluto riconoscere il ruolo determinante svolto da Mangialavori nel reperimento delle risorse destinate al programma. “È giusto – ha detto – evidenziare che questo finanziamento nasce da un emendamento presentato dall’onorevole Mangialavori alla Legge di Bilancio – ha affermato Mancuso – sottolineando il valore di un intervento che mobilita complessivamente circa 45 milioni di euro, una delle più rilevanti misure a favore dei comuni calabresi degli ultimi anni”. “Si tratta di un’iniziativa – ha proseguito – che ha saputo mettere al centro le esigenze delle comunità locali. Questo stanziamento ci offre la possibilità di rafforzare ulteriormente il lavoro che la Regione sta portando avanti per sostenere gli enti locali, rendere i territori più accoglienti e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Abbiamo voluto incontrare oggi i sindaci e gli amministratori comunali anche per condividere le modalità operative del programma. Poiché i finanziamenti sono articolati sulle annualità dal 2025 al 2029, è necessario definire con chiarezza alcuni aspetti procedurali”.

“La Regione – ha infine rimarcato il vicepresidente Mancuso – ha scelto di adottare un approccio innovativo e concreto, consapevole delle difficoltà operative che spesso i Comuni si trovano ad affrontare, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli interventi e garantire risultati tangibili nel più breve tempo possibile”. Hanno partecipato all’iniziativa, il direttore generale del Dipartimento Lavori pubblici, Francesco Tarsia, che ha illustrato tempistiche e modalità operative del nuovo accordo, nonché Monica Albano e Alfonso Macrì, referenti del procedimento”.

-Foto Regione Calabria-

(ITALPRESS).