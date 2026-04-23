Riparte “Informa Energia”, il camper itinerante di Roma Capitale

ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale rinnova il suo impegno per aiutare i cittadini a ridurre la spesa energetica, con “Informa Energia“, lo sportello mobile dedicato all’informazione e al supporto gratuito su risparmio energetico, consumi domestici e bollette. Dopo il successo della prima edizione, il servizio riparte con la sua seconda fase fino al 30 ottobre, tornando sul territorio per raggiungere cittadine e cittadini nei loro quartieri. Un camper attrezzato come sportello informativo riprenderà il suo percorso tra i 15 Municipi di Roma Capitale, sostando ogni settimana in spazi centrali e accessibili come mercati rionali, piazze e servizi pubblici. Esperti qualificati saranno a disposizione per offrire consulenza gratuita e supporto concreto su temi di grande attualità visti i rincari delle bollette energetiche. Tra i servizi gratuiti disponibili: l’analisi e la lettura delle bollette energetiche, l’accesso ai bonus sociali, le strategie per ridurre i consumi domestici e migliorare l’efficienza, le agevolazioni e gli incentivi disponibili per famiglie e condomini per installare impianti solari, sostituire elettrodomestici inefficienti, le opportunità offerte dalle comunità energetiche. Il tutto supportato dalla distribuzione di migliaia di volantini informativi sulle diverse tematiche e opportunità, che si possono scaricare anche dal sito romaperilclima.it. In questa seconda edizione, lo sportello mobile dedicherà particolare attenzione anche al fenomeno della povertà energetica estiva, offrendo informazioni e supporto specifici per affrontare le difficoltà legate ai mesi più caldi.

La prima edizione, che si è svolta dal 22 settembre 2025 al 30 gennaio 2026 girando in tutti i 15 Municipi di Roma, ha aiutato migliaia di cittadine e cittadini a leggere le bollette, individuare sprechi e opportunità di ridurre la spesa, supportato nell’accesso ai bonus energia, di cambio del gestore, di scelta di elettrodomestici, di informazione sulle comunità energetiche presenti nei diversi territori con l’organizzazione di incontri pubblici (energy café). Una novità della seconda edizione è la collaborazione con la Fondazione Banco dell’energia con l’obiettivo di approfondire le situazioni di povertà energetica nella città, per individuare iniziative di supporto alle famiglie. Inoltre, continua la collaborazione con il Coordinamento delle CER solidali di Roma per organizzare iniziative pubbliche di informazione nei diversi Municipi.

“Roma Capitale dà il suo contributo ai cittadini per essere informati correttamente su come leggere le bollette, su come minimizzare i costi e su come fare le scelte migliori dal punto di vista energetico, tenendo conto sia del punto di vista dell’emergenza climatica sia della necessità economica di contenere i costi delle famiglie, aiutando ad andare verso un modello di consumo sostenibile e conveniente come quello dell’efficientamento energetico e della produzione con pannelli solari. Roma Capitale fa tutto il possibile nelle proprie competenze e possibilità per dare informazioni, consigli e consulenze tecniche su come consumare meno e risparmiare”, ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in visita al punto Informa Energia al Mercato Trionfale di Via Andrea Doria insieme al Direttore dell’Ufficio Clima di Roma Capitale, Edoardo Zanchini.

Alla visita del punto informazione erano presenti anche il Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Giammarco Palmieri, il Presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale Andrea Alemanni e l’assessore alla Transizione ecologica del I Municipio Adriano Labbucci.

– foto ufficio stampa Roma Capitale –

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