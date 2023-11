Riparte il master del Tyrrhenian Lab di Terna

PALERMO (ITALPRESS) - Prende il via la 2^ edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, per il quale Terna ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L’inaugurazione del Master – la seconda delle tre edizioni previste – è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti: Palermo, Salerno e Cagliari. In collegamento, oltre ai Rettori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'azienda, Giuseppina Di Foggia, il Presidente, Igor De Biasio, e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il Tyrrhenian Lab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. Saranno in tutto 57 e non più 45 gli studenti che prenderanno parte al corso, circa 300 le candidature presentate con una crescente presenza femminile. xd6/fsc/mrv