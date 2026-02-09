MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “Giovani e Lavoro per ZeroNeet”, è un progetto che si inserisce nella sfida ZeroNeet promossa da Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo: il programma punta a sostenere 20.000 giovani che non studiano e non lavorano attraverso azioni mirate a prevenire l’abbandono scolastico, contrastare l’inattività giovanile e generare conoscenza utile per interventi sempre più efficaci.

“Giovani e Lavoro per ZeroNeet”, sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo e realizzato con Generation Italy – fondazione no-profit avviata da McKinsey & Company – riparte nel 2026 con l’obiettivo di accompagnare al lavoro 10.000 giovani tra i 18 e i 29 anni nei prossimi quattro anni. Un percorso pensato per chi vive in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e vuole costruire il proprio futuro professionale partendo dalle proprie potenzialità.

Il progetto offre corsi gratuiti e intensivi nei settori oggi più richiesti dalle aziende: Vendite (Addetti vendita in ambito Retail e Ospitalità/Ristorazione); Digitale/Tech (Sviluppatori software Java e .NET, Sviluppatori CRM Salesforce, Sistemisti e Analisti Cybersecurity su tecnologie Cisco, Data Engineer, Cloud Specialist, SAP Developer); Manifatturiero (Operatore di Macchina a Controllo Numerico, CAD-CAM Designer); Green Jobs (Installatori di Pannelli Fotovoltaici, Tecnico Commerciale Energie Rinnovabili).

La formazione è totalmente gratuita ed erogata 100% online, ad eccezione dei percorsi in Ristorazione, Operatore CNC e Installatori di Pannelli Fotovoltaici, che prevedono una modalità 50% online e 50% in presenza.

I percorsi sono progettati per essere esperienziali e orientati al risultato, accompagnando i partecipanti fino al primo colloquio di lavoro, sempre garantito. Il metodo si basa sul learning by doing: meno teoria, più pratica. Ogni studente è seguito da mentor dedicati, che supportano lo sviluppo di competenze tecniche e soft skill fondamentali per entrare nel mondo del lavoro.

