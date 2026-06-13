Rinnovo contratto scuola 2025-2027, Anief presenta le proposte all’Aran

ROMA (ITALPRESS) – In vista della prosecuzione del confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, prevista per il prossimo 24 giugno, il sindacato Anief ha trasmesso nelle ultime ore all’ARAN le proprie osservazioni e proposte di modifica e integrazione alla bozza contrattuale ricevuta lo scorso 26 maggio. Il sindacato guidato da Marcello Pacifico, si legge in una nota, ritiene necessario intervenire sulla parte normativa del contratto per rafforzare le tutele del personale e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente nelle istituzioni scolastiche. Tra le principali richieste avanzate da Anief figurano “il riconoscimento della partecipazione alla contrattazione integrativa per tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, anche se non firmatarie del contratto, e il trasferimento alla contrattazione di alcune materie oggi oggetto di semplice confronto”.

Particolare attenzione viene riservata “alla tutela della salute dei lavoratori, con la richiesta di inserire specifiche misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di stress lavoro-correlato e burnout, accanto alle tradizionali disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Anief chiede inoltre di affrontare in sede contrattuale il tema delle deroghe ai vincoli sulla mobilità, sia annuale sia ordinaria, con particolare riguardo ai lavoratori con figli minori di 16 anni o con genitori ultra sessantacinquenni. Tra le proposte presentate figurano anche la definizione delle modalità di partecipazione e della durata della formazione incentivata, la valorizzazione delle figure di sistema e del middle management scolastico, nonché la destinazione delle risorse derivanti dal dimensionamento scolastico al riconoscimento economico dei DSGA attraverso specifiche indennità. “L’obiettivo dell’Anief è garantire maggiori diritti a tutto il personale della scuola – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e superare le disparità ancora esistenti tra lavoratori precari e personale di ruolo, assicurando pari dignità professionale e pari tutele”.

Tra le ulteriori proposte avanzate dal sindacato trovano spazio importanti misure di welfare contrattuale: l’introduzione dei buoni pasto per il personale scolastico, l’estensione della piena parità di trattamento giuridico ed economico tra personale a tempo determinato e indeterminato, il rafforzamento degli istituti dei permessi retribuiti e il riconoscimento di una specifica indennità per i lavoratori fuori sede. “Sono proposte che il nostro sindacato autonomo sostiene da anni e che rappresentano esigenze concrete del personale della scuola – conclude Pacifico -. Continueremo a portarle con determinazione ai tavoli di confronto affinché possano tradursi in risultati concreti per migliorare le condizioni di lavoro e la qualità del servizio scolastico”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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