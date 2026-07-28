Friuli-Venezia Giulia, Riccardi “1,78 milioni per il sostegno all’autonomia nelle scuole”

UDINE (ITALPRESS) – “L’aumento dell’incidenza dei casi di disabilità a scuola è un dato che ci impone di spostare il baricentro dell’offerta dei servizi di assistenza dall’ambito sanitario a quello sociale territoriale. La veloce trasformazione dei bisogni non è stata accompagnata da un altrettanto rapida evoluzione dei servizi, soprattutto con riguardo agli impatti sulla scuola. Un cambiamento che la Regione sta attuando e che ora necessita di un adeguamento anche nei percorsi di formazione del personale e del suo inserimento nei servizi territoriali”. Così l’assessore regionale alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine della seduta del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) chiamato ad esprimere il parere sulla delibera con cui la Giunta ha approvato in via preliminare il riparto delle risorse statali del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

Al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate risorse per un milione 780 mila euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione. Il riparto a livello territoriale è avvenuto per provincia, nel rispetto dei criteri approvati dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, secondo i seguenti importi Gorizia 245.367 euro; Pordenone 528.277 euro; Trieste 258.775 euro; Udine 748.170 euro.

Le risorse vanno agli enti gestori per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni. I fondi possono essere utilizzati a copertura dei servizi erogati nell’anno 2025/2026 dall’Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità che opera principalmente nel contesto scolastico, affianca il soggetto con bisogni educativi specifici sulla base degli obiettivi didattico-educativi definiti nel Progetto educativo individualizzato, favorisce l’inclusione, l’integrazione e i processi di socializzazione e facilita il raccordo e la relazione tra la scuola e la famiglia.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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